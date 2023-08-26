В селе Красная Поляна под Волновахой при детонации боеприпаса пострадал мужчина

Ранен мужчина 1989 года рождения Фото: Олег УКЛАДОВ

В результате взрыва неустановленного взрывоопасного предмета в селе Красная Поляна в ДНР пострадал мужчина. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что инцидент произошел на улице Краснооктябрьская.

- По оперативным линиям СЦКК ДНР за 25 августа по состоянию на 23:40 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Красная Поляна (Волновахский район): по улице Краснооктябрьской, 65 в результате детонации ВОП ранен мужчина 1989 года рождения, - говорится в сообщении представительства.

Напомним, ранее врио Главы ДНР Денис Пушилин сообщил Президенту России Владимиру Путину об ухудшении ситуации в регионе из-за применения ВСУ кассетных боеприпасов. Использование таких снарядов опасно в первую очередь для гражданского населения из-за большого радиуса поражения и фактора «отложенного действия».

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