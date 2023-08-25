ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка

ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка десять ракет из РСЗО и семь снарядов из артиллерии (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины обстреляли Петровский район Донецка из реактивной системы залпового огня, выпустив десять ракет. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 18:10 зафиксирован обстрел Петровского района Донецка с позиций украинских боевиков в населенном пункте Острое. ВСУ выпустили по району десять ракет из реактивной системы залпового огня, — заявили в ведомстве.

В СЦКК подчеркнули, что 18:00 и 18:05 ВСУ выпустили по району семь артиллерийских снарядов калибром 155 мм. Обстрел велся с позиций украинских войск в Максимильяновке.

Напомним, что в Донецкой Народной Республике за неделю от обстрелов вооруженных формирований Украины погибли три человека, еще 39 получили ранения, в том числе один ребенок.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мэр Донецка сообщил, что от обстрела ВСУ в Петровском районе погибла женщина

Алексей Кулемзин заявил, что в Петровском районе Донецка на улице Углегорской в результате обстрела ВСУ погибла женщина (подробнее)