Денис Пушилин заявил, что «Донбасс-Арену» восстановят для матчей футбольного клуба «Шахтер» в ДНР

«Донбасс-Арену» восстановят для матчей футбольного клуба «Шахтер» Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Матч ТВ» заявил, что спортивный комплекс «Донбасс-Арена» восстановят для матчей футбольного клуба «Шахтер». По его словам, этого хотят жители Республики.

- Мы опираемся на запрос жителей ДНР, нам нужна своя команда — это «Шахтер», настоящий «Шахтер», который будет играть в Донецке, представлять Донецкую Народную Республику. Конечно, это нужно делать на восстановленной «Донбасс-Арене». Задача-минимум - попасть в премьер-лигу, а дальше уже двигаться на вершину командного зачета, - отметил врио Главы ДНР.

Денис Пушилин добавил, что ремонтно-восстановительные работы начнутся после того, как вооруженные формирования Украины будут выбиты на достаточное расстояние, чтобы они не смогли обстреливать Донецк. Он подчеркнул, что украинские боевики неоднократно обстреливали спортивный комплекс, однако критических разрушений там нет.

На данный момент стремительно решается проблема о восстановлении клуба, в том числе со всероссийскими футбольными и околофутбольными институтами. Также власти ДНР ищут спонсоров, которые будут финансировать клуб.

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