Власти Донецка опубликовали график движения ретро-трамвая ко Дню города

Ретро-трамваи будут курсировать по Донецку 26 и 17 августа. Фото: Кулемзин/ТГ

Власти опубликовали график движения двух ретро-трамваев, который будут курсировать в центре Донецка 26 и 27 августа — в преддверии и в День города. Мэр Алексей Кулемзин подчеркнул, что электротранспорт будет курсировать по маршруту № 6 «Донецкий металлургический завод – улица Экономическая».

— Время отправления вагона «Ретро-2»: от пл. Дзержинского в 9:51; от ДМЗ в 11:03 и 12:11; от ул. Экономической в 10:22, 11:37, 12:45. Время отправления вагона «Ретро-1»: от пл. Дзержинского в 13:18; от ДМЗ в 14:23 и 15:35; от ул. Экономической в 13:49, 14:57, 16:09, — рассказал градоначальник.

Напомним, что 27 августа в Донецке будут отмечать День города и День шахтера. К праздникам в продажу поступили билеты на городской электротранспорт, на которых изображены знаковые места города и памятник горнякам. В 2023 году все массовые мероприятия в Донецке ко Дню города отменили из-за опасности обстрелов со стороны ВСУ.

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