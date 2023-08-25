ДНР будет сотрудничать с белорусскими заводами по производству спецтехники

ДНР рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с управляющей компанией холдинга «Амкодор», в состав которого входит 22 завода. Фото: ТГ/Солнцев

Делегация ДНР в ходе рабочего визита в Республику Беларусь договорилась о сотрудничестве с руководством компании «Амкодор». Об этом сообщил премьер-министр Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев по итогам поездки.

Он пояснил, что в состав этой компании входят 22 завода, занимающиеся производством и реализацией специальных машин для дорожно-строительной, логистической, коммунальной, лесной и сельскохозяйственной отраслей.

- Здесь очень солидная конструкторская группа, которая сможет спроектировать технику «на заказ». Любой сложности. В сжатые сроки. Рассчитываем на долгосрочное сотрудничество, - заявил глава Правительства ДНР.

По словам Солнцева, есть еще один удивительный факт - предприятие было создано в далеком 1927 году в качестве изготовителя детских игрушек. И название выбрали очень символичное - «Возрождение».

Напомним, ранее сообщалось, что ДНР будет закупать у Беларуси силосы под зерно. В ближайшие несколько лет в Донецкой Народной Республике построят семь элеваторов.

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