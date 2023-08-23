ДНР будет закупать у Беларуси силосы под зерно

Представителей ДНР заинтересовал опыт белорусских коллег. Фото: ТГ/Солнцев

В ближайшие несколько лет в ДНР займутся строительством элеваторов. Силосы для хранения зерна Республика намерена закупать у Беларуси. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев, который в составе делегации региона прибыл с рабочей поездкой в соседнюю страну.

Он отметил, что планирует ознакомиться с производственными процессами и продукцией Беларуси. Делегация уже посетила «Первую промышленную компанию», которая выпускает прицепное и навесное сельхозоборудование, контейнеры для перевозки сыпучих грузов, а также оборудование для сушки, очистки и хранения зерна.

- В ближайшие несколько лет нам предстоит построить семь элеваторов. Однозначно, силосы будем приобретать здесь. В то же время предложили организовать их производство в нашей Республике, готовы предложить несколько площадок, - заявил Солнцев.

Сообщается также, что представителей ДНР заинтересовал опыт белорусских коллег в части быстрого перепрофилирования производства.

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