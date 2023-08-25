В Донецке накануне Дня города поздравили одну из долгожительниц со 102-летием

Энтузиазму и жизнерадостности этой замечательной женщины можно позавидовать. Фото: ТГ/Кулемзин

В Донецке накануне Дня города поздравили одну из старейших жительниц Марию Есаулову со 102-летием. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава городской администрации Алексей Кулемзин, который лично проведал именинницу.

По словам мэра, большую часть своей жизни Мария Михайловна проработала в школе.

- Энтузиазму и жизнерадостности этой замечательной женщины стоит позавидовать, - отметил Кулемзин.

Мэр уточнил, что вместе с представителями общественной организации «Караван» поздравил именинницу с приближающимися праздниками Дня города и Дня шахтера и преподнес ей ко дню рождения стиральную машину и цветы.

- Ничто не сломит дух наших Дончан! - подчеркнул глава города.

Напомним, ранее в Донецке вручили российский паспорт 99-летнему ветерану, освобождавшему город в годы Великой Отечественной войны. Заветный документ получила и супруга фронтовика.

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