В Волновахе восстанавливают трехэтажное здание центральной районной больницы

В Волновахе восстанавливают ЦРБ. Фото: «РКС-НР»

Компания «РКС-НР» совместно с «ВТК» восстанавливает трехэтажное здание центральной районной больницы в Волновахе. Медицинское учреждение было практически разрушено вооруженными формированиями Украины весной прошлого года.

- Строители ООО «ВТК» под руководством ООО «РКС-НР» в короткие относительно объемов разрушений сроки отремонтировали первый трехэтажный корпус, куда врачи переместили часть отделений больницы, - пишет в телеграм-канале компания «РКС-НР».

Во втором корпусе центральной районной больницы Волновахи специалисты выполнили масштабный комплекс работ. Отделение неврологии и реанимации построили заново. В крыле операционного блока и родильного отделения восстановлен конструктив.

- В крыле операционного блока и родильного отделения восстановлен конструктив, возведена новая кровля, завершено закрытие теплового контура, проведены инженерные системы, электричество, закончена черновая отделка и стяжка пола, - добавили в компании.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Волновахе возродят летний парк, который был популярен среди жителей еще с советских времен

Глава администрации Волновахского района рассказал «Комсомолке» о победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды (подробнее)