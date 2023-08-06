В Волновахе возродят летний парк, который был популярен среди жителей еще с советских времен

В Волновахе возродят летний парк (проект)

Среди победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - восемь общественных пространств из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской области.

В Донецкой Народной Республике в городе Снежное будут благоустроены пешеходная часть улицы, центральная площадь и прилегающие к ней скверы, в Шахтерске - сквер возле памятника Ленину, а в Волновахе будет возрожден Летний парк.

Волноваха стала единственным из освобожденных городов Республики, который одержал победу в конкурсе лучших проектов создания комфортной среды.

- Хочу выразить особую благодарность Ямало-Ненецкому автономному округу в лице Дмитрия Артюхова, который при встрече сказал: «Пробуйте, участвуйте. Если что и мы поможем». Совместная работа с Ямалом и принесла такую победу, - говорит «Комсомолке» глава администрации Волновахского района Константин Зинченко. - Летний пар, который будет благоустроен, это традиционное место, где жители еще с советских времен собирались, проводили отдых с семьей. Те новые предложения, которые были внесены в проект, будут реализованы. Мы возродим былую славу этому парку.

Константин Зинченко рассказал о победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

Летний парк станет местом культурного отдыха, где будут детские площадки, спортивные площадки, эстрада. Парк будет круглогодичным. Зимой там будут устанавливать новогоднюю елку.

- Как отреагировали, когда узнали о победе?

- Когда объявили нас победителями, нашу Республику, весь зал аплодировал. Переполняло чувство гордости и чувство надобности проекта для того дела, которое мы начали. Мы единственный из освобожденных городов, который завоевал такой приз – такую победу.

- В создании проекта участвовали и жители?

- Конечно. В его создании участвовали местные жители, и те, кто сейчас временно выехал.

- Когда приступите к реализации проекта?

Константин Зинченко рассказал о победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

- К началу реализации проекта, скорее приступим, в следующем году. Его будет реализовывать генподрядчик Ямало-Ненецкого автономного округа, который восстанавливает у нас школы, детские сады, водоснабжение. Они отстроили нам больницу, построили многоквартирный дом, восстановили станцию переливания крови, музыкальную школу, будут восстанавливать Дом пионеров, на базе третьей школы, которая была разрушена, будет районный спорткомплекс. Они делают очень многое.

- Людей в городе и районе становится больше?

- Все-таки продолжаются обстрелы, есть прилеты. Как только линия фронта отодвинется, все наполнится жизнью, люди вернуться. Сейчас создаются все условия для этого.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денис Пушилин поздравил работников и ветеранов железнодорожной отрасли с профессиональным праздником

Глава ДНР отметил заслуги железнодорожников в восстановлении Донбасса и пожелал им успехов, мира и благополучия (подробнее)