Украинские боевики ранили женщину в Верхнетроицком

Украинские боевики ранили женщину 1961 года рождения в Верхнетроицком (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины обстреляли Ясиноватский район в Донецкой Народной Республике. В результате обстрела ранение получила одна мирная жительница. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— В населенном пункте Верхнетроицкое по улице Мичурина ранена женщина 1961 года рождения, — заявили в ведомстве.

Напомним, что 23 августа украинские войска открыли огонь по территории шахты «Комсомолец Донбасса» в населенном пункте Кировское. В результате ракетного обстрела погиб один работник предприятия, три горняка получили ранения. ВСУ выпустили по поселку две ракеты из

Ранее боевики обстреляли Ворошиловский район Донецка. Снаряды ВСУ разорвались на улицах Щорса, Розы Люксембург, Отечественной. Поврежден центр переливания крови и станция скорой помощи, ранены два медработника.

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В результате обстрела ВСУ в центре Донецка повреждено остекление школы

В Ворошиловском районе Донецка повреждено остекление здания школы № 13 в результате обстрела ВСУ (подробнее)