ВСУ убили рабочего шахты «Комсомолец Донбасса» в Кировском, ранены трое горняков

ВСУ обстреляли из РСЗО территорию шахты в Кировском, погиб один горняк, ранены трое (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Украинские боевики открыли огонь по территории шахты «Комсомолец Донбасса» в населенном пункте Кировское. В результате ракетного обстрела погиб один сотрудник предприятия, ранены трое. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— В результате обстрела на территории ГУП ДНР «Шахта "Комсомолец Донбасса"» погиб сотрудник угледобывающего предприятия: мужчина 1981 года рождения. Ранения различной степени тяжести получили еще трое горняков: мужчины 1973, 1988 и 1958 годов рождения, — заявили в ведомстве.

Напомним, что ранее ВСУ открыли огонь по Кировскому из реактивной системы залпового огня. Боевики выпустили по населенному пункту две ракеты со своих позиций в Покровске около 13:45 23 августа.

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