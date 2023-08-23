В ДНР заявили, что ВСУ сконцентрировали силы под Угледаром и планируют нанести удар по флангам

ВСУ планируют атаковать ВС России под Угледаром Фото: Дмитрий СТЕШИН

Украинские военные сконцентрировали свои силы под Угледаром, откуда они планируют ударить по флангам российских войск. Об этом сообщил ТАСС советник врио Главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

По его словам, в данное время противник прощупывают линию обороны ВС РФ.

- Противник сейчас сконцентрировал силы, чтобы попытаться прорвать наши фланги на угледарском направлении. Пока идет прощупывание обороны, - отметил Гагин.

При этом советник врио Главы ДНР уточнил, что украинская армия пытается стянуть сюда войска и технику с других участков угледарского направления, чтобы привлечь их к наступлению. По словам Гагина, обстановка под Угледаром остается напряженной.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска нанесли поражение по скоплениям ВСУ на Южно-Донецком направлении. Украинские войска потеряли до 240 человек личного состава.

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