Тайник с оружием нашли в порту Мариуполя

В акватории порта в Мариуполе обнаружили схрон с оружием Фото: Александр КОЦ

В морском порту города Мариуполя нашли тайник с оружием и боеприпасами, который был устроен боевиками украинского националистического полка «Азов»* с целью совершения терактов на территории Донецкой Народной Республики. Обнаруженное в схроне оружие изъяли сотрудники ФСБ России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

- В результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и УФСБ России по Южному военному округу, в акватории порта города Мариуполь обнаружен и изъят тайник с оружием и боеприпасами. Схрон был организован боевиками из полка «Азов»* во время боев за Мариуполь и предназначался для обеспечения деятельности ДРГ противника и совершения терактов на территории республики, - пояснили там.

Уточняется, что в обнаруженном тайнике были найдены пять пулеметов РПК-74, пять автоматов АК-74, автомат АКМ и 4 тысячи патронов калибра 5,45 мм.

Тем временем Верховный суд ДНР вынес приговор трем военнослужащим «Азова»* за расстрел автомобиля с мирными жителями в Мариуполе. В ДНР трех украинских боевиков приговорили к 18 и 20 годам лишения свободы.

* Запрещенная в России организация.

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