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НовостиОбщество22 августа 2023 20:29

Минтранс ДНР провел повторный мониторинг техсостояния транспорта в Торезе

Сотрудники Минтранса ДНР во второй раз проверили техническое и санитарное состояние общественного транспорта в Торезе
Виктория ПОДАРОВА
Специалисты проверили состояние десяти автобусов в Торезе. Фото: Минтранс ДНР

Специалисты проверили состояние десяти автобусов в Торезе. Фото: Минтранс ДНР

В Торезе провели повторный мониторинг состояния технического и санитарного состояния общественного транспорта. Специалисты Минтранса, УГИБДД, администрации города и работниками прокуратуры осмотрели десять автобусов.

— Обследовано 10 транспортных средств перевозчиков, из которых 8 транспортных средств имели удовлетворительное техническое и санитарное состояние. В четырех транспортных средствах перевозчиков (маршруты 10, 2, «Торез — Шахтерск») отсутствовала часть необходимой визуальной информации для пассажиров и в двух транспортных средствах нарушена обивка кресел, — отметили в Минтрансе ДНР.

Ранее сотрудники Минтранса провели повторный рейд на автостанции в Макеевке. По результатам проверки оказалось, что девять из десяти автобусов находились в удовлетворительном состоянии. Особый акцент был сделан на мониторинге транспортных средств маршрутов №19 и №20, по состоянию которых поступили жалобы.

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