В Мариуполе держат на контроле вопрос предоставления компенсационного жилья жителям города

По заверениям мэра, администрация города оперативно выдает ордера по мере принятия новых домов в муниципальную собственность. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе власти держат на контроле вопрос предоставления компенсационного жилья жителям города, потерявшим свой кров в ходе боевых действий. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун.

Он отметил, что некоторых мариупольцев беспокоят сроки, которые проходят от момента получения положительного решения комиссии до выдачи ордеров на квартиры в новостройках.

- Встречаясь с мариупольцами, всегда заверяю, что администрация города оперативно выдает ордера по мере принятия новых домов в муниципальную собственность. Все, кто получил положительное решение комиссии, обязательно будут обеспечены новым жильем. Нужно лишь дождаться своей очереди, - подчеркнул он.

Напомним, что в Мариуполе возобновили прием заявлений от граждан на получение компенсации за утраченное или поврежденное жилье. Специалисты уже приняли порядка 50 заявлений от мариупольцев на выплату компенсации согласно новому Постановлению Правительства ДНР.

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