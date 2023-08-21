В ДНР проинформируют родителей о принятых мерах по обеспечению безопасности детей при организации очного обучения в школах

Большинство школ ДНР начнут учебный год очно Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ДНР все еще острой остается тема выбора родителями для своих детей очного или дистанционного обучения в школах. Все - из-за недостаточной информированности. Об этом сообщил врио Главы Республики Денис Пушилин в ходе совещания с членами регионального правительства, руководителями органов исполнительной власти, главами городов и районов.

- Жители Республики просят список школ, в которых планируется очное обучение, наличия в них убежищ, организации трансфера детей и другую конкретную информацию по каждому району и городу, - пояснил он.

Глава региона указал на необходимость усилить информационную работу с населением.

- Министерству образования и науки и администрациям городов и районов необходимо усилить информирование родителей об организации очного обучения и принятых мерах по обеспечению безопасности детей через школьную администрацию и педагогов учебных учреждений, - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что более 70% школ в ДНР переведут на очный режим обучения с 1 сентября.

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