Более 70% школ в ДНР переведут на очный режим обучения с 1 сентября

Большинство школ в регионе перейдут на очный формат обучения детей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Более 70% школ в ДНР будут работать в очном режиме с 1 сентября. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия-24» врио Главы Республики Денис Пушилин.

Он уточнил, что организовать учебные занятия для детей за партами просят сами родители.

- В этом году мы постараемся как можно больше школ - сейчас запланировано порядка 72% школ - перевести на очный режим. Это сделано, исходя из обращений и опросов родителей, - заявил он.

При этом глава региона подчеркнул - там, где существует опасность обстрелов, школьникам предоставят возможность учиться дистанционно.

- Тем не менее у тех родителей, которые считают, что лучше ребенку находиться дома и учиться дистанционно, такая возможность будет, - отметил Пушилин.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР у родителей есть возможность выбрать очное или заочное обучение для детей. Если школа целиком находится в онлайн-формате, родители все равно могут выбрать офлайн. И наоборот: если школа полностью очная, а родители опасаются за жизнь ребенка - то они могут выбрать заочную форму для его обучения.

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