В ДНР жители столкнулись с трудностями при регистрации автомобилей и получении прав через портал «Госуслуги»

Многие жители Республики столкнулись с проблемами при регистрации авто на официальном сайте «Госуслуги» Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Жители ДНР столкнулись с трудностями при регистрации автомобилей и получении водительских прав через Единый портал государственных услуг. Об этом заявил врио Главы Республики Денис Пушилин в ходе оперативного совещания с членами правительства региона, руководителями органов исполнительной власти, главами городов и районов.

- Среди проблем выделяют необходимость введения номеров российской автостраховки и электронного паспорта транспортного средства, а также отсутствие возможности выбора подразделения Госавтоинспекции на территории Республики, - пояснил он.

Глава региона поручил ответственным лицам разобраться с проблемами получения населением госуслуг через интернет.

- Поручил Министерству связи разобраться с решением данного вопроса, - отметил Пушилин.

Напомним, ранее сообщалось, что для населения новых регионов России получение госуслуг, оказываемых по линии Госавтоинспекции, стало доступно через Единый портал государственных услуг. Теперь жители ДНР могут зарегистрировать транспортные средства, а также записаться на выдачу водительских прав в удобное для себя время.

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