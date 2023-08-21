Более 100 гектаров растительности уничтожили за сутки природные пожары в ДНР

Некоторым пожарам был присвоен повышенный номер вызова. Фото: МЧС ДНР

Аномальная жара привела к распространению природных пожаров на территории Донецкой Народной Республики. Так, работники МЧС ДНР за минувшие сутки ликвидировали множественные случаи возгорания сухой растительности. Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что некоторым пожарам, как, к примеру, в селе Новая Ласпа или селе Первомайское в Тельмановском районе, был присвоен повышенный номер вызова.

В результате возникших возгораний в регионе была уничтожена сухая растительность на площади в более чем 100 гектаров. Это произошло в Зугрэсе, Тельмановском и Новоазовском районах ДНР.

Причины пожаров устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новоазовском районе ДНР выгорело поле с ячменем. Огонь уничтожил 30 гектаров важной сельскохозяйственной культуры.

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