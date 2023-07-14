Пожар произошел 13 июля в селе Розы Люксембург Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Новоазовском районе ДНР выгорело поле с ячменем. Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что пожар произошел 13 июля в селе Розы Люксембург. Огонь охватил ячменное поле общей площадью 100 гектаров. На тушение возгорания отправились 3 автоцистерны и 13 пожарных. Пожар ликвидировали, однако пламя успело уничтожить 30 гектаров важной сельскохозяйственной культуры.

- Причина пожара устанавливается, - заявили в МЧС.

Тем временем в селе Андреевка Тельмановского района загорелась сухая трава. До приезда пожарных там выгорели 15 гектаров.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе выгорели около 30 гектаров пшеницы и стерни из-за природного пожара. ЧП произошло в Ильичевском районе на въезде в поселок Сартана.

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