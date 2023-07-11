В Мариуполе выгорели около 30 гектаров пшеницы и стерни из-за природного пожара

Огонь успел уничтожить часть пшеничного поля. Фото: mshiplnr.su

Четыре гектара пшеницы и 26 гектаров сухой травы уничтожены огнем в результате природного пожара в Мариуполе. Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что чрезвычайное происшествие было зафиксировано 10 июля в Ильичевском районе на въезде в поселок Сартана. Там загорелось поле пшеницы на корню (частично скошенное) общей площадью 100 гектаров. Огонь успел уничтожить часть пшеницы.

- Пожаром уничтожено: пшеница на корню на площади 4 га, стерня на площади 26 га, - сообщили в ведомстве.

Сообщается также, что для тушения пожара от МЧС ДНР привлекались 3 единицы спецтехники и 12 спасателей.

Напомним, в ДНР началась уборочная кампания ранних зерновых и зернобобовых культур. Аграриям предстоит собрать урожай на площади порядка 217,5 тысячи гектаров.

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