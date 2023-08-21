В ДНР сняли запрет на вывоз металлолома за пределы Республики

Транзит лома и отходов цветных и черных металлов можно будет производить по территории ДНР железнодорожным транспортом Фото: Иван МАКЕЕВ

Транзит лома и отходов цветных и черных металлов можно будет производить по территории ДНР железнодорожным транспортом. Об этом говорится в соответствующем указе, который подписал врио Главы Республики Денис Пушилин.

Документ вносит изменения в прежний указ от 23 декабря 2022 года № 68 «О запрете вывоза лома и отходов цветных и (или) черных металлов за пределы административных границ Донецкой Народной Республики в период действия военного положения». В частности, добавлен пункт, согласно которому разрешено осуществлять транзит и вывоз лома и отходов металлов через территорию ДНР ж/д транспортом за пределы региона в порядке, установленном руководителем Республики.

Новый указ подписан 21 августа и уже вступил в законную силу. Он будет действовать до принятия Правительством России акта в части регулирования оборота металлолома в регионе, однако не позднее чем до 1 июля 2024 года.

Напомним, ранее в ДНР запретили сбор, перевозку и реализацию лома цветных металлов. Это было сделано в целях обеспечения сохранности инфраструктуры на территории Республики.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР сняли запрет на сбор и реализацию металлолома

Правда, ограничения все еще касаются освобожденных земель (подробнее)