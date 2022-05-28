В ДНР запретили сбор, перевозку и реализацию лома цветных металлов

В ДНР принимают меры к обеспечению сохранности инфраструктуры. Фото ШТО ДНР

Сегодня, 28 мая, было опубликовано и вступило в законную силу постановление Государственного комитета обороны ДНР №82 от 23 мая 2022 года. Документом устанавливается, что на территории Донецкой Народной Республики, в том числе на освобожденных территориях, ранее временно находившихся под контролем Украины, запрещаются сбор, перевозка и реализация лома цветных металлов.

В постановлении ГКО говорится, что решение принято в целях предупреждения и пресечения причинения ущерба государству, юридическим и физическим лицам, а также обеспечения сохранности инфраструктуры на территории ДНР.

Отмечается, что в случае установления факта сбора, перевозки и реализации лома цветных металлов, которые осуществляются в нарушении запрета, должностным лицам госорганов, юридическим и физическим лицам следует информировать органы внутренних дел для последующей проверки и принятия мер в соответствии с законодательством ДНР.

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