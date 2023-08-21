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НовостиОбщество21 августа 2023 7:00

Владимирская область помогает восстановить дом семье из Мариуполя

Супружеской чете из приморского города ДНР отправили стройматериалы для ремонта крыши поврежденного дома
Ирина ДМИТРИЕВА
Семье Вениченко доставили необходимые строительные материалы для ремонта дома. Фото: Администрация города Мариуполя

Семье Вениченко доставили необходимые строительные материалы для ремонта дома. Фото: Администрация города Мариуполя

Больше года семья Вениченко из Мариуполя жила в пункте временного размещения в городе Александрове Владимирской области. И вот, наконец, супруги смогли вернуться на Донбасс. Сейчас они занимаются ремонтом дома, где планируют жить вместе с детьми и внуками. Помочь им в этом взялась та же Владимирская область. Об этом сообщили в администрации города.

- Семье Вениченко из Мариуполя отправлены стройматериалы для ремонта крыши дома, - рассказали в мэрии.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимирская область помогла воссоединиться семье из Мариуполя. Супруги Вениченко из приморского города ДНР обратились к властям региона-шефа с просьбой организовать встречу с родными.

В марте прошлого года их дочь Анастасия вместе с мужем и сыновьями уехала во Владимирскую область из-за обстрелов ВСУ. Супруги Вениченко поехали вместе с ними. Однако из-за тоски по дому они вскоре вернулись назад в Мариуполь и начали приводить дом в порядок, чтобы жить в нем вместе с детьми и внуками.

Регион-шеф помог в воссоединении этой мариупольской семьи. Правительство Владимирской области организовало для дочери семейной пары - Анастасии, ее мужа Николая и их сыновей поездку на микроавтобусе и помогло со стройматериалами, необходимыми для ремонта родительского дома.

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