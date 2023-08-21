Владимирская область помогает восстановить дом семье из Мариуполя

Семье Вениченко доставили необходимые строительные материалы для ремонта дома. Фото: Администрация города Мариуполя

Больше года семья Вениченко из Мариуполя жила в пункте временного размещения в городе Александрове Владимирской области. И вот, наконец, супруги смогли вернуться на Донбасс. Сейчас они занимаются ремонтом дома, где планируют жить вместе с детьми и внуками. Помочь им в этом взялась та же Владимирская область. Об этом сообщили в администрации города.

- Семье Вениченко из Мариуполя отправлены стройматериалы для ремонта крыши дома, - рассказали в мэрии.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимирская область помогла воссоединиться семье из Мариуполя. Супруги Вениченко из приморского города ДНР обратились к властям региона-шефа с просьбой организовать встречу с родными.

В марте прошлого года их дочь Анастасия вместе с мужем и сыновьями уехала во Владимирскую область из-за обстрелов ВСУ. Супруги Вениченко поехали вместе с ними. Однако из-за тоски по дому они вскоре вернулись назад в Мариуполь и начали приводить дом в порядок, чтобы жить в нем вместе с детьми и внуками.

Регион-шеф помог в воссоединении этой мариупольской семьи. Правительство Владимирской области организовало для дочери семейной пары - Анастасии, ее мужа Николая и их сыновей поездку на микроавтобусе и помогло со стройматериалами, необходимыми для ремонта родительского дома.

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