Петербургский фонд «Победа» помог жительнице Мариуполя, серьезно пострадавшей во время боевых действий

В ходе боев Светлана получила тяжелые травмы и затем долго лечилась в Донецке. Фото: Администрация города Мариуполя

Петербургский фонд «Победа» оказал поддержку жительнице Мариуполя, которая серьезно пострадала во время боевых действий и сейчас остро нуждается в помощи. Об этом сообщили в администрации приморского города ДНР.

Там уточнили, что в ходе боев Светлана получила тяжелые травмы - у нее зафиксировали 40% ожогов поверхности тела.

- Женщина долго лечилась в Донецке. Сейчас остро нуждается в любой помощи, - рассказали в мэрии.

Сообщается, что специалисты из петербургского фонда связались со Светланой и выяснили, чем могут ей помочь.

- Жительнице Мариуполя оперативно доставили продукты питания, кухонные принадлежности, постельное белье и бытовую химию, - отметили в администрации города и добавили, что добровольцы продолжают поддерживать с женщиной связь.

Напомним, ранее сообщалось, что год назад в Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов из пункта временного пребывания «Связист» под Уфой перевели сразу 5 пенсионерок-беженок из Мариуполя. За это время интернат стал для них родным домом.

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