Женщинам оказывают необходимую медицинскую помощь, организовывают для них различные экскурсии, мастер-классы и выезды на природу. Фото: Администрация города Мариуполя

Октябрьский дом-интернат стал родным пристанищем для пяти пенсионерок из Мариуполя. Об этом сообщили в администрации приморского города.

Там рассказали, что год назад в Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов из пункта временного пребывания «Связист» под Уфой переведи сразу 5 беженок из Мариуполя. Одной из пенсионерок требовалась медицинская помощь.

- Благодаря помощи Башкирии ее успешно прооперировали, - отметили в мэрии.

Сообщается также, что жительницам Мариуполя помогли с оформлением документов и получением российского гражданства. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь, организовывают для пенсионерок различные экскурсии, мастер-классы и выезды на природу. Женщины очень довольны и благодарны за такую заботу о них.

Тем временем в Мариуполе 101-летняя ветеран ВОВ получит двухкомнатную квартиру взамен утраченного жилья. В ДНР приняли решение о выделении 101-летней мариупольчанке Надежде Семеновне Романюк новой двухкомнатной квартиры взамен разрушенной в ходе боевых действий.

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