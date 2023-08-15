В Мариуполе 101-летняя ветеран ВОВ получит двухкомнатную квартиру взамен утраченного жилья

Надежда Семеновна Романюк - участник Великой Отечественной войны, за плечами которой 50 лет медицинского стажа. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе для 101-летней жительницы Надежды Семеновны Романюк выделят двухкомнатную квартиру взамен утраченной в ходе боевых действий. Об этом заявил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун, который встретился с родственниками женщины. Он напомнил, что когда поздравлял мариупольчанку со 101-летием, то пообещал приложить все силы для ее скорейшего заселения в одну из новостроек. И свое слово сдержал.

- Сообщил родственникам Надежды Семеновны приятную новость: комиссия приняла положительное решение о выделении мариупольчанке двухкомнатной квартиры взамен утраченного жилья, - рассказал градоначальник.

Мэр города Олег Моргун встретился с родственниками ветерана, чтобы сообщить им приятную новость. Фото: ТГ/Моргун

Как уточнил мэр, со вводом в строй новых домов с подходящей жилплощадью Надежда Семеновна сразу же получит ключи от квартиры в одном из них.

Напомним, ранее Моргун сообщал, что Надежда Семеновна Романюк - участник Великой Отечественной войны. За ее плечами - 50 лет медицинского стажа, в том числе в военных госпиталях, где она спасала жизни советских солдат, защищавших Родину и весь мир от фашистов. Вместе с мужем мариупольчанка была неоднократно награждена орденами и медалями.

В наши дни Романюк стояла в очереди на получение компенсационного жилья. Многоквартирный дом, где проживала Надежда Семеновна, получил значительные повреждения в ходе боевых действий и был снесен. В день рождения мариупольчанки, которой 22 июля исполнился 101 год, глава администрации города Олег Моргун заверил, что приложит все усилия для того, чтобы такие заслуженные мариупольцы как можно скорее получили свои квартиры в новостройках.

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