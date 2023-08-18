В бюджет ДНР за семь месяцев поступило средств на 80% больше, чем планировалось

На расширенном совещании Управления федеральной налоговой службы России по Донецкой Народной Республике подвели итоги проделанной за первое полугодие работы. Фото: ТГ/Пушилин

В Донецкой Народной Республике за семь месяцев в бюджет поступило больше средств, чем было запланировано ранее. Казна Республики пополнилась за счет налогов и сборов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Денис Пушилин по итогам расширенного совещания Управления федеральной налоговой службы России по ДНР.

- УФНС по ДНР перевыполнен плановый показатель по государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан на 5%. За семь месяцев региональный бюджет за счет налогов и сборов получил на 80% средств больше, чем планировалось, - заявил он.

По словам Пушилина, несмотря на непрекращающиеся обстрелы и другие вызовы, в Республике создают все условия для предпринимательской деятельности. Этому способствует и открытость налоговых органов, а также тесное взаимодействие с налогоплательщиками. Для региона важно наладить четкую работу налоговой системы, особенно в переходный период.

- Наши предприниматели должны иметь такую же удобную инфраструктуру, доступ к сервисам и мерам поддержки, как и в любом регионе Российской Федерации, - подчеркнул врио Главы ДНР.

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