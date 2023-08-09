Почти 80% предпринимателей перешли на упрощенную схему налогообложения в ДНР

Предприниматели региона выбрали подходящий для себя режим налогообложения. Фото: сайт Главы ДНР

Почти 80% предпринимателей в ДНР перешли на упрощенную схему налогообложения. Ее выбрали для осуществления своей деятельности более 28 тысяч человек из 36 тысяч зарегистрированных в регионе индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщили ДАН в Федеральной налоговой службе.

- По состоянию на 1 июля 2023 года, на территории Донецкой Народной Республики зарегистрировано: юридических лиц на УСН - 6211, индивидуальных предпринимателей на УСН - 28 293, - пояснили в ведомстве.

Сообщается также, что патентную систему налогообложения выбрали для себя 7667 предпринимателей Республики.

Напомним, ранее сообщалось, что предприниматели новых регионов России сохранят льготное налогообложение при регистрации до 30 июня 2023 года. До этой даты они должны были определиться с выбором дальнейшей деятельности и выбрать подходящий режим налогообложения, после чего зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей.

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