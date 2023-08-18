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НовостиОбщество18 августа 2023 13:27

Новую лаву со среднесуточной нагрузкой в 150 тонн угля открыли на шахте Горняк-95 в Макеевке

Открытие новой линии очистного забоя горняки посвятили 333-летию со дня основания города Макеевка
Ирина ДМИТРИЕВА
Открытие новой лавы на шахте в Макеевке стало значимым событием для города и всего региона. Фото: ТГ/Ключаров

Открытие новой лавы на шахте в Макеевке стало значимым событием для города и всего региона. Фото: ТГ/Ключаров

На угледобывающем предприятии города Макеевка в ДНР торжественно открыли новую лаву. Горняки посвятили это событие 333-летию родного города. Об этом сообщил глава местной администрации Владислав Ключаров.

- Сегодня я хочу поделиться с вами радостной новостью. Наш город продолжает развивать и укреплять горнодобывающую отрасль. С гордостью объявляю о вводе в эксплуатацию новой лавы шахты Горняк-95, - написал мэр в своем телеграм-канале.

По словам Ключарова, открытие лавы стало значимым событием для города и всего региона, так как ее ввод позволит увеличить объемы добычи угля и обеспечить стабильность в горнодобывающей отрасли.

Тем временем в администрации города уточнили ДАН, что планируемая среднесуточная нагрузка нового очистного забоя составит 150 тонн высококачественного коксующегося угля. Глубина разработки лавы находится в пределах 356-400 метров. Длина забоя составляет 200 метров, а мощность разрабатываемого пласта - 0,75 метра.

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