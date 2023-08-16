На шахте «Комсомолец Донбасса» в ДНР скоро начнут учить всем видам шахтерских профессий

На шахте завершаются подготовительные работы в учебных классах. Фото: МинУЭ ДНР

На шахте «Комсомолец Донбасса» в городе Кировское в самое ближайшее время начнется подготовка персонала практически по всем видам шахтерских профессий. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики ДНР.

- В ГУП ДНР «Шахта Комсомолец Донбасса» завершаются подготовительные работы, составляются и утверждаются учебные программы. Благодаря поддержке врио Главы ДНР Дениса Пушилина, предприятие получило лицензию на образовательную деятельность. Теперь у шахты появилась прекрасная возможность не только добывать и обогащать уголь, но и готовить специалистов по основным горным и техническим профессиям, что чрезвычайно важно в условиях нехватки квалифицированного персонала, - говорится в сообщении.

На шахте завершаются подготовительные работы в учебных классах. Фото: МинУЭ ДНР

Отмечается, что в учебном центре профессиональной квалификации в самое ближайшее время начнется процесс по подготовке персонала практически по всем видам шахтерских профессий, переобучению и повышению уровня квалификации работников предприятия.

По словам врио директора шахты «Комсомолец Донбасса» Сергея Чайки, в планах запустить этот процесс перед Днем шахтера.

- В дальнейшем планируется расширить спектр образовательных услуг не только для работников, но и для всех желающих получить горные профессии. Приглашаем к нам трудоустроиться, обучение проведем за счет предприятия. По вопросам обучения и трудоустройства прошу обращаться в отдел кадров, - сказал Сергей Чайка.

На шахте завершаются подготовительные работы в учебных классах. Фото: МинУЭ ДНР

Напомним, в конце июня Денис Пушилин принял участие в открытии новой лавы на шахте «Комсомолец Донбасса». Руководитель региона отметил проблему нехватки кадров на шахте и в целом по углепрому в связи с мобилизацией. Одним из направлений решения вопроса и стало открытие учебного центра по подготовке горняков.

День шахтера традиционно празднуется в последнее воскресенье августа. В нынешнем году - 27 августа.

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