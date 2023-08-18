В ДНР восстановили более 570 памятников Великой Отечественной войны

В ДНР с начала года отреставрировали и благоустроили свыше 570 памятников. Фото: t.me/tolstykina_dnr

В Донецкой Народной Республике привели в порядок более 570 памятников Великой Отечественной войны. Об этом сообщила заместитель Председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина.

- На сегодняшний день приведен в порядок 571 памятник и территория вокруг. Еще 9 памятников, расположенных в Дебальцево, Енакиево, Макеевке, Торезе, Харцызске, Зугрэсе, Першотравневом и Тельмановском районах, требовали капитального ремонта, он уже завершен, - отметила вице-премьер ДНР.

Лариса Толстыкина подчеркнула, что в реставрации помогают также и регион-шефы. Подобные мероприятия проводятся ежегодно, таким образом в Республике чтят память своих земляков, погибших за мирное будущее нашей Родины.

- Считаю, что благоустройство воинских захоронений и памятников Великой Отечественной войны – это, без преувеличения, задача государственной важности. Ведь так мы не только сохраняем нашу историю, но и вносим весомый вклад в патриотическое воспитание молодого поколения" – добавила Толстыкина.

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