В ДНР утвердили план по развитию инклюзивного образования

План предусматривает создание безбарьерной и коррекционно-развивающей среды. Фото: Пушилин/ТГ

Правительство Донецкой Народной Республики утвердило Межведомственный комплексный план мероприятий по развитию инклюзивного общего и дополнительного образования, а также детского отдыха и оздоровления. План предусматривает создание коррекционно-развивающей и безбарьерной среды.

— Образование особых детей предусматривает создание для них психологически комфортной коррекционно-развивающей и «безбарьерной» среды. Это и разработка учебно-методического и дидактического обеспечения, и развитие инфраструктуры образовательных учреждений, информационного пространства, и, конечно, социальная адаптация учащихся, — отметил Евгений Солнцев.

Глава Правительства подчеркнул, что все эти направления учтены в плане, который реализуют до 2030 года. Координатором реализации комплексного плана развитию инклюзивного образования выступает министерство образования и науки ДНР.

Напомним, что с 1 июля в ДНР открылся творческий центр для людей с ограниченными возможностями здоровья. Он работает на базе Центра славянской культуры.

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