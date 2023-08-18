СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять кассетных снарядов

ВСУ выпустили по Донецку пять кассетных снарядов (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать столицу Донецкой Народной Республики кассетными боеприпасами. Около 10:10 украинские боевики выпустили по Куйбышевскому району Донецка два таких снаряда. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:10 – населенный пункт Новоселовка Первая - город Донецк (Куйбышевский район), выпущено два снаряда калибром 155 мм (кассетный), - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, обстрел Куйбышевского района продолжился через десять минут. Тогда украинские боевики из района населенного пункта Новоселовка Первая выпустили по Донецку еще три кассетных снаряда.

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