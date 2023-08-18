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НовостиПолитика18 августа 2023 7:34

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять кассетных снарядов

Украинские боевики из района населенного пункта Новоселовка Первая обстреляли Куйбышевский район Донецка кассетными боеприпасами
Владислав ГУЩИН
ВСУ выпустили по Донецку пять кассетных снарядов (архивное фото)

ВСУ выпустили по Донецку пять кассетных снарядов (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать столицу Донецкой Народной Республики кассетными боеприпасами. Около 10:10 украинские боевики выпустили по Куйбышевскому району Донецка два таких снаряда. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:10 – населенный пункт Новоселовка Первая - город Донецк (Куйбышевский район), выпущено два снаряда калибром 155 мм (кассетный), - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, обстрел Куйбышевского района продолжился через десять минут. Тогда украинские боевики из района населенного пункта Новоселовка Первая выпустили по Донецку еще три кассетных снаряда.

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