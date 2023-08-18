Украинские боевики за сутки ранили четырех мирных жителей ДНР

Под огнем ВСУ за сутки оказались восемь городов региона, включая Донецк, Горловку и Макеевку (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины за сутки выпустили по Донецкой Народной Республике 217 различных боеприпасов. Украинские войска ранили четырех мирных жителей в Донецке и Еленовке. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— За истекшие сутки Представительство сообщало о 70 фактах ведения огня со стороны ВФУ. Повреждены 10 жилых домов в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, Зайцево и Еленовке, а также два объекта гражданской инфраструктуры, — отметили в ведомстве.

Под огнем украинских войск оказались восемь городов региона —Светлодарск, Горловка, Гольмовский, Зайцево, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка и Еленовка.

— На донецком направлении противник совершил 50 обстрелов из артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на горловском — 14 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм. На ясиноватском 3 обстрела из артиллерии 155 мм, а на светлодарском— 4 обстрела из артиллерии 155 мм, — добавили эксперты СЦКК ДНР.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожилая женщина ранена обстрелом ВСУ в поселке Еленовка под Донецком 17 августа

В пригороде Донецка от артобстрела украинских войск пострадала 86-летняя мирная жительница (подробнее)