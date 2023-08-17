Украинские войска за день выпустили по Донецку и его пригородам 126 снарядов калибром 155 мм, в том числе кассетного типа

Украинские войска продолжают массированные обстрелы Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

Украинские войска продолжают массированные обстрелы Донецка. Так, 17 августа территория города и близлежащих поселков 44 раза подверглась ударам со стороны ВСУ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин, ссылаясь на данные СЦКК ДНР.

- В направлении Куйбышевского, Киевского, Петровского и Кировского районов, а также поселка городского типа Еленовка укронацисты выпустили 126 снарядов калибром 155 мм, из них 27 кассетного типа, - проинформировал он.

Сообщается, что в результате обстрелов в Еленовке была ранена женщина 1937 года рождения, а в Кировском районе Донецка пострадал мужчина 1955 года рождения.

Кроме того, обстрелы привели к новым разрушениям инфраструктуры города и жилых домов. Так, в Куйбышевском районе повреждено здание школы № 46 и зафиксировано прямое попадание в квартиру многоэтажного дома по улице Вахрушева. Еще в одной многоэтажке по улице 60-летия СССР повреждено остекление и фасад. Пострадал также ряд частных домов по улицам Правовая и Этюдная.

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