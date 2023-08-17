В Шахтерском районе ДНР построят животноводческую ферму

Население региона необходимо обеспечить молоком. Фото: Минагропром ДНР

Донецкая Народная Республика нуждается в создании и обустройстве животноводческих ферм, чтобы обеспечить население молоком. Об этом заявил в ходе прямой линии с жителями региона министр агропромышленной политики и продовольствия ДНР Артем Крамаренко.

Он отметил, что одну из таких ферм планируют открыть в Шахтерском районе Республики.

- Нам нужны животноводческие фермы, чтобы удовлетворить потребность в цельном молоке. Обсуждаем ряд проектов с предпринимателями из других регионов. Одно из предприятий будет находиться в Шахтерском районе. Об остальном проинформируем, когда будут готовы инвестпроекты, - сообщил он.

Напомним, что на территории Донецкой Народной Республики хотят также построить семь зернохранилищ. Ранее о необходимости возведения элеваторов заявлял глава Правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев. Он отметил, что строительство таких объектов позволит хранить зерно и продавать его по совершенно другой стоимости.

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