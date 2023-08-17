В ДНР планируют построить семь зернохранилищ

Возведение зернохранилищ является для региона еще одним важным стратегическим направлением Фото: Мария ЛЕНЦ

На территории Донецкой Народной Республики хотят построить несколько зернохранилищ. Об этом заявил в ходе прямой линии с жителями региона министр агропромышленной политики и продовольствия ДНР Артем Крамаренко.

- В Республике планируют построить 7 зернохранилищ, - сообщил он.

Напомним, ранее о необходимости строительства элеваторов заявлял глава Правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев во время встречи с аграриями в Володарском районе. Он отметил, что возведение зернохранилищ является для региона еще одним стратегическим направлением, которое включат в Программу социально-экономического развития ДНР.

- Договорились проработать и включить в программу социально-экономического развития строительство элеваторов по кустовому способу: где есть земли, которые обрабатываются, там будем строить и зернохранилища. Это позволит нам хранить зерно и продавать его по совершенно другой стоимости, - проинформировал премьер.

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