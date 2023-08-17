Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении
Фото: Александр КОЦ
На Донецком направлении украинские войска потеряли 310 человек личного состава. Также за сутки российские подразделения отразили четыре атаки противника в районах населенных пунктов Зализнянское, Старомихайловка и Красногоровка. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
- На Донецком направлении подразделения группировки войск «Южная» в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Старомихайловка и Красногоровка Донецкой Народной Республики, - рассказали в ведомстве.
По данным Минобороны, российские войска на данном направлении уничтожили один танк, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, а также гаубица Д-20. Также после отражения атак противника, подразделения провели успешные наступательные действия и улучшили положение по переднему краю.
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