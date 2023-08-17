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НовостиПолитика17 августа 2023 10:50

Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении

На Донецком направлении украинские войска потеряли 310 человек личного состава
Владислав ГУЩИН
ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении

Фото: Александр КОЦ

На Донецком направлении украинские войска потеряли 310 человек личного состава. Также за сутки российские подразделения отразили четыре атаки противника в районах населенных пунктов Зализнянское, Старомихайловка и Красногоровка. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- На Донецком направлении подразделения группировки войск «Южная» в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Старомихайловка и Красногоровка Донецкой Народной Республики, - рассказали в ведомстве.

По данным Минобороны, российские войска на данном направлении уничтожили один танк, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, а также гаубица Д-20. Также после отражения атак противника, подразделения провели успешные наступательные действия и улучшили положение по переднему краю.

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