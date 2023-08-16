Гуманитарный груз общим весом более 10 тонн прибыл в Донецк из Москвы

Помощь адресована жителям города и будет распределена по их нуждам. Фото: #МЫВМЕСТЕ

В столицу ДНР прибыл гуманитарный груз общим весом более 10 тонн. Помощь прибыла из Москвы. Об этом сообщили ДАН в пресс-службе регионального отделения проекта #МЫВМЕСТЕ.

Там уточнили, что помощь Донецку предоставили государственная бюджетная организация города Москвы «Мосволонтер» и штаб по сбору гуманитарной помощи «Москва помогает» по поручению мэра столицы России Сергея Собянина.

- Помощь адресована жителям города, как от шефа-региона, будет распределена волонтерами по нуждам жителей, - пояснили в организации.

Сообщается также, что в состав гуманитарного груза вошли продукты питания - крупы, макароны, сладости, сахар и др., детская одежда, детские и взрослые гигиенические средства.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецк прибыл гуманитарный груз для мирных жителей и военнослужащих. Волонтеры привезли в город продукты питания, средства личной гигиены, средства реабилитации и многое другое.

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