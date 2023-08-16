Фонд развития территорий разработал программу модернизации ЖКХ в новых регионах России

В новых регионах России начнут комплексную модернизацию системы ЖКХ. Фото: Минугля ДНР

Фонд развития территорий (ФРТ) разработал комплексную программу по развитию и модернизацию жилищно-коммунального хозяйства в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин на заседании набсовета ФРТ.

— Провел заседание набсовета Фонда развития территорий. Рассмотрели итоги работы за 7 месяцев текущего года. Разработали программу комплексного развития и модернизации ЖКХ в новых регионах. Все мероприятия расписаны до 2025 года, будем работать, — рассказал Хуснуллин.

Вице-премьер подчеркнул, что ФРТ взял хороший темп по восстановлению жилья и инфраструктуры в регионах.

— В целом отмечу стабильную работу ФРТ по всем направлениям. Задач становится все больше, поэтому нельзя сбавлять темп, — добавил зампред Правительства РФ.

Напомним, что ранее гендиректор ФРТ заявил о ремонте системы водоснабжения в Волновахе. До середины сентября 2023 года 26 тысяч жителей города получат качественные услуги водоснабжения и водоотведения.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Специалисты из Ямала восстанавливают школу в селе Вольное Волновахского района ДНР

В школе села Вольное Волновахского района ДНР Ямальские специалисты провели кровельные и отделочные работы (подробнее)