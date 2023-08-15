Пушилин сообщил, что за год на украинских минах «Лепесток» подорвались 11 детей в ДНР

Если наступить на ПФМ-1 «Лепесток», можно остаться инвалидом или даже погибнуть. Фото: ТГ/Кулемзин

Украинские войска продолжают дистанционно минировать жилые кварталы городов Донецкой Народной Республики. Только за год на разбросанных ими с помощью реактивной артиллерии противопехотных минах «Лепесток» в регионе подорвались 11 детей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- Начиная с июля 2022 года зарегистрировано 126 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе 11 детей, на минах ПФМ-1 «Лепесток». Трое из пострадавших в результате ранений скончались, - рассказал он.

Руководитель Республики уточнил, что 15 августа в поселке Доломитное Никитовского района Горловки от подрыва на такой мине пострадал мужчина.

По словам главы региона, противник продолжает также активно обстреливать регион.

- Сегодня противник совершил 42 обстрела территории Республики, выпустив 138 боеприпасов с применением реактивной артиллерии калибром 122 мм, ствольной артиллерии калибром 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа. В результате были ранены три мирных жителя в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, - заявил Денис Пушилин.

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