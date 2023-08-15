Мужчина подорвался на мине «Лепесток» в поселке Доломитное под Горловкой

Боеприпас из-за его необычной формы трудно опознается мирными жителями как опасный объект. Фото: ТГ/Кулемзин

Мирный житель подорвался на украинской противопехотной мине «Лепесток» в одном из поселков Горловки. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Иван Приходько.

- В поселке Доломитное мирный житель Никитовского района Горловки получил ранения в результате подрыва на украинской мине ПФМ-1 «Лепесток», - проинформировал он.

Сейчас пострадавшим занимаются медики.

Тем временем врачи борются за жизнь 16-летнего парня, получившего крайне тяжелое ранение 2 августа в Никитовском районе Горловки. Сейчас юный горловчанин находится на лечении в одной из республиканских больниц. Врачи уже провели ему несколько операций, в том числе при участии по видеосвязи московских специалистов.

- Раненый мальчишка из многодетной семьи - кроме него в семье еще двое детей - 6 и 11 лет. Как и во многих донбасских семьях, его отец защищает Родину на передовой. Хочу выразить слова искренней благодарности и признательности донецким медикам, делающим все возможное и невозможное для спасения парня. Надеемся на скорейшее выздоровление! – написал Приходько.

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