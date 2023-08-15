Почти 1400 домов восстановили местные строительные бригады в частном секторе Мариуполя

Ремонтом частных домов занимаются преимущественно местные стройбригады, где трудятся более 180 человек. Фото: ТГ/Моргун

Почти 1400 домов были восстановлены в частном секторе Мариуполя. Об этом сообщили в администрации города.

Там уточнили, что ремонтом частных домов занимаются в основном местные стройбригады, где трудятся более 180 человек. По данным мэрии, зарплата строителей составляет около 50 тысяч рублей в месяц. Сейчас в работе находятся более 100 объектов для восстановления.

Напомним, ранее сообщалось, что число восстановленных частных домов в Мариуполе превысило отметку в 1300. Кроме того, еще 3800 адресатам были доставлены строительные материалы для проведения ремонтных работ. Как заявил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун, хорошие результаты демонстрируют местные строительные бригады.

- Работы ведутся во всех районах города и с положительными отзывами от горожан, - подчеркнул он.

По словам Моргуна, примечательно также то, что к восстановлению жилья постепенно присоединяются и подрядчики. В мэрии надеются, что со временем их количество только возрастет. Этому сможет поспособствовать правительственная программа по строительству и восстановлению домов частного сектора.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе планируют восстанавливать не менее 100 частных домов за месяц

Власти полагаются на помощь стройбригад, которые формируются из числа местных жителей (подробнее)