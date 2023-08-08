Строители восстановили более 1300 частных домов в Мариуполе

Хорошие результаты демонстрируют местные строительные бригады. Фото: ТГ/Моргун

Более 1300 частных домов были восстановлены на сегодняшний день строителями в Мариуполе. Кроме того, еще 3800 адресатам доставили строительные материалы для проведения ремонтных работ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун.

Он уточнил, что провел с главами районов и руководителями управлений капитального строительства и ЖКХ рабочее совещание по вопросам восстановления индивидуальных жилых строений.

- На сегодняшний день в Мариуполе восстановлен 1371 дом, строительные материалы завезены почти 3800 адресатам, - проинформировал градоначальник.

Мэр отметил, что хорошие результаты демонстрируют местные строительные бригады.

- Работы ведутся во всех районах города и с положительными отзывами от горожан, - подчеркнул он.

По словам Моргуна, примечательно также то, что к восстановлению жилья постепенно присоединяются и подрядчики. В мэрии надеются, что со временем их количество только возрастет. Этому сможет поспособствовать правительственная программа по строительству и восстановлению домов частного сектора.

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