Строители восстановили более 1300 частных домов в Мариуполе

Хорошие результаты демонстрируют местные строительные бригады. Фото: ТГ/Моргун
Более 1300 частных домов были восстановлены на сегодняшний день строителями в Мариуполе. Кроме того, еще 3800 адресатам доставили строительные материалы для проведения ремонтных работ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун.
Он уточнил, что провел с главами районов и руководителями управлений капитального строительства и ЖКХ рабочее совещание по вопросам восстановления индивидуальных жилых строений.
- На сегодняшний день в Мариуполе восстановлен 1371 дом, строительные материалы завезены почти 3800 адресатам, - проинформировал градоначальник.
Мэр отметил, что хорошие результаты демонстрируют местные строительные бригады.
- Работы ведутся во всех районах города и с положительными отзывами от горожан, - подчеркнул он.
По словам Моргуна, примечательно также то, что к восстановлению жилья постепенно присоединяются и подрядчики. В мэрии надеются, что со временем их количество только возрастет. Этому сможет поспособствовать правительственная программа по строительству и восстановлению домов частного сектора.
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