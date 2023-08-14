Число раненых в селе Кременец под Донецком достигло четырех человек

От варварских обстрелов украинских войск продолжают страдать мирные люди Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ДНР сообщили еще о нескольких пострадавших в селе Кременец под Донецком, которое подверглось обстрелу ВСУ 14 августа. Данные опубликовал в своем телеграм-канале мэр столичной администрации Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что стало известно о ранении двух мирных жительниц села.

- Стало известно еще об одной пострадавшей в селе Кременец: женщину 1952 года рождения с осколочными ранениями доставили в медицинское учреждение. Еще одна жительница села Кременец 1961 года рождения доставлена в лечебное учреждение с осколочными ранениями, - проинформировал градоначальник.

Напомним, ранее Кулемзин сообщил, что при обстреле Куйбышевского района Донецка и села Кременец были ранены трое мирных жителей. В результате варварских обстрелов украинских войск на территории Донецка и его пригородов продолжают страдать гражданские люди.

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