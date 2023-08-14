Губернатор Нижегородской области проверил ремонт социальных объектов в Харцызске ДНР

Глеб Никитин дал отдельные поручения по итогам визита в Харцызск. Фото: t.me/glebnikitin_nn

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проверил ремонт социальных объектов в Харцызске. После посещения всех объектов, он поручил скорректировать программу восстановления города. Об этом глава региона рассказал в своем телеграм-канале.

- Посмотрел, как идут ремонтные работы в центральной городской больнице (делают отделения реанимации и анестезиологии, амбулаторию), в помещении МФЦ. Конечно, нужно не только готовить помещения внутри, но и думать о территории вокруг, о подъездах к этим объектам, - написал губернатор Нижегородской области.

Глеб Никитин отметил, что посетил одну из школ, которую восстанавливал шеф-регион. В самом учебном заведении уже стоит мебель, которую привезли из Нижегородской области. По итогу визита, он подчеркнул, что школы города готовы к новому учебному году. Однако в будущем необходимо скорректировать программу восстановления Харцызска.

- Результаты своими глазами видеть приятно, серьезный прогресс налицо. Но очевидно, что впереди еще огромный путь, главное - мы понимаем следующие шаги. Все требует дополнительного контроля, по итогам этого визита будем корректировать программу восстановления территории и ее дальнейшего развития, - добавил губернатор.

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