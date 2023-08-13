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НовостиПолитика13 августа 2023 18:11

Мэр Донецка сообщил, что за 12 часов ВСУ выпустили по городу 104 снаряда

За 12 часов территория Донецка 35 раз подверглась обстрелам со стороны ВСУ
Владислав ГУЩИН
Территория столицы ДНР 35 раз подверглась обстрелам со стороны ВФУ (архивное фото)

Территория столицы ДНР 35 раз подверглась обстрелам со стороны ВФУ (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за 12 часов выпустили по столице ДНР 104 снаряда калибром 155 миллиметров, из них девять кассетного типа. Об этом сообщает глава города Донецка Алексей Кулемзин, со ссылкой на данные представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- За период с 9:00 до 21:00 13 августа, по информации СЦКК ДНР, территория Донецка 35 раз подверглась обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины. В направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов укронацисты выпустили 104 снаряда калибром 155 мм, из них 9 кассетного типа, - написал в телеграм-канале мэр города.

Алексей Кулемзин добавил, что в результате этих обстрелов в Куйбышевском районе погиб мужчина 1956 года рождения, ранена женщина 1977 года рождения. Также были зафиксированы повреждения частных домов по улице Уткина, в Кировском – по улицам Бастионной и Бахрушина.

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