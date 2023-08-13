Денис Пушилин заявил, что за 13 августа в результате обстрелов ВСУ в ДНР погибли два человека, еще четверо получили ранения

За день в результате обстрелов ВСУ в ДНР погибли два человека, еще четверо получили ранения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин заявил, что за 13 августа в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины погибли два мирных жителя — в Куйбышевском районе Донецка и в поселке Зайцево Никитовского района Горловки.

- Ранены четверо, их состояние средней тяжести, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Повреждения получили три частных дома и линия электропередачи в Донецке, - написал в телеграм-канале врио Главы ДНР

Денис Пушилин отметил, что украинские боевики продолжают обстреливать мирные кварталы кассетными боеприпасами. По территории Донецкой Народной Республики противник выпустил более 180 различных снарядов.

- Сегодня было совершено 56 обстрелов, выпущено 187 боеприпасов с применением реактивной артиллерии калибром 122 мм, ствольной артиллерии калибром 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа, - добавил Пушилин.

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