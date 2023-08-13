Женщина, оскорбившая российских военнослужащих в заведении Донецка, принесла публичные извинения

Личность женщины в Донецком кафе была установлена, она принесла свои извинения. Фото: Скриншот видео

12 августа в социальных сетях появилось видео, на котором жительница Донецка грубо разговаривала с российскими военнослужащими. Это вызвало бурную реакцию у жителей Донецкой Народной Республики. Спустя время, в сети появилось обращение дончанки, на котором она приносит публичные извинения.

- Я Апухтина Наталья Алексеевна 12 августа 2023 года находясь в ресторане «На Дровах» в Донецке в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляла российских военнослужащих. Я очень хорошо отношусь к нашим защитникам, полностью поддерживаю специальную военную операцию. Искренне извиняюсь пред нашими военнослужащими, которые защищают нашу родину, - сказала она.

Напомним, что на видеоролике было видно, как военные спокойно обедали, в то время как за соседним столиком женщина распивала спиртное и оскорбительно выражалась в их сторону.

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